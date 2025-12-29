San Sisto lite e investimento | indagini in corso

A San Sisto sono in corso le indagini relative a due distinti episodi di cronaca avvenuti nel fine settimana. Sabato, una donna è stata vittima di rapina e violenza, mentre domenica si è verificata una rissa che ha portato all’investimento di uno dei coinvolti. Le autorità stanno approfondendo gli eventi per chiarire le dinamiche e le responsabilità di quanto accaduto.

