San Sisto lite e investimento | indagini in corso

A San Sisto sono in corso le indagini relative a due distinti episodi di cronaca avvenuti nel fine settimana. Sabato, una donna è stata vittima di rapina e violenza, mentre domenica si è verificata una rissa che ha portato all’investimento di uno dei coinvolti. Le autorità stanno approfondendo gli eventi per chiarire le dinamiche e le responsabilità di quanto accaduto.

Ancora una serata ad alta tensione a San Sisto. Una donna picchiata e rapinata nella serata di sabato, una rissa finita con l'investimento di uno dei presunti coinvolti, domenica. Polizia e carabinieri sono intervenuti nella prima serata di ieri, domenica 28 dicembre, al bar della stazione di.

