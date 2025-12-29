San Giovanni Addolorata | rivoluzione tecnologica per la retina

San Giovanni Addolorata introduce una nuova tecnologia per la diagnosi della retina con l’acquisizione del BMizar 400 kHz Full-Range SS-OCT TowardPi. Questa apparecchiatura avanzata permette analisi più precise e dettagliate, migliorando la capacità di individuare e monitorare patologie oculari. Si tratta di un importante passo avanti nell’offerta di servizi oftalmologici, garantendo diagnosi più accurate e un’assistenza sempre più qualificata.

Cosa: Acquisizione dell'innovativa apparecchiatura diagnostica BMizar 400 kHz Full-Range SS-OCT TowardPi.. Dove e Quando: Roma, presso gli ambulatori del Presidio Britannico dell'AO San Giovanni Addolorata, operativi dal dicembre 2025.. Perché: Una tecnologia d'avanguardia che permette diagnosi precoci e ultra-dettagliate delle patologie retiniche senza l'uso di mezzo di contrasto.. L'eccellenza sanitaria della Capitale segna un nuovo, fondamentale traguardo nel campo dell'oftalmologia. L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha recentemente annunciato il potenziamento del proprio reparto di Oculistica attraverso l'acquisizione di un macchinario all'avanguardia: il BMizar 400 kHz Full-Range SS-OCT TowardPi.

