San Donato scalpita Il diktat di Ghinassi | Ora serve più fame

Le squadre di San Donato sono tornate in campo in vista del secondo girone di Serie D, che riparte domenica 4 gennaio. Dopo la pausa natalizia, tutte le formazioni si preparano a riprendere il ritmo, seguendo le indicazioni del tecnico Ghinassi, che ha evidenziato l’importanza di mantenere alta la motivazione. La stagione entra nel vivo, con l’obiettivo di consolidare le posizioni e puntare a risultati importanti.

Anche per la Serie D le vacanze sono finite. Tutte le squadre, al pari delle altre categorie, si sono rimesse in moto per il turno di domenica 4 gennaio che inaugura il girone di ritorno. Anche il San Donato Tavarnelle forza i tempi: oggi al 'Pianigiani' sosterrà un allenamento congiunto con la Rondinella (capolista del girone B di Eccellenza) in vista della trasferta di domenica a Trestina. La squadra di Vitaliano Bonuccelli, che in questa prima parte di stagione ha raccolto punti e consensi, si rimette in moto per blindare la classifica, cercando di evitare possibili trappole lungo l'ultimo percorso.

