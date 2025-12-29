Samb la saggezza di Simonato | In momenti così serve pazienza

Maurizio Simonato, protagonista della storica promozione della Samb nel 1974, sottolineava l’importanza della pazienza nei momenti difficili. Le sue parole, “In momenti così serve pazienza”, riflettono un insegnamento che rimane attuale anche oggi. In un contesto sportivo come in altri, mantenere calma e perseverare sono elementi fondamentali per superare le sfide e affrontare con lucidità le situazioni complesse.

"In questi momenti bisogna avere pazienza". Sagge le parole di Maurizio Simonato uno degli "epici eroi" che portarono la Samb di Marino Bergamasco alla seconda promozione in Serie B della sua storia nel campionato 1973-1974. "Inutile ora sbilanciarsi su giudizi pro o contro la squadra ed il suo allenatore – aggiunge –. Abbiamo vissuto l'esonero di Palladini e l'arrivo di D'Alesio e quindi è presto per fare bilanci. Bisogna dare tempo al nuovo allenatore di fare assimilare bene ai ragazzi i suoi concetti tattici. Mi resta comunque l'immagine del primo tempo con la Vis Pesaro ed è da lì che si deve ripartire.

