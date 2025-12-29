Samardzic Fiorentina il centrocampista piace molto a Vanoli | le ultimissime sulla trattativa con l’Atalanta

Samardzic, centrocampista dell’Atalanta, è al centro delle attenzioni di Fiorentina e Lazio, entrambe interessate a rinforzare il reparto mediano. La trattativa tra il club toscano e il giocatore si intensifica, mentre l’asse di mercato tra Bergamo e altre squadre di Serie A potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane. Le novità su questa possibile operazione sono ancora in evoluzione, con attenzione rivolta alle evoluzioni del mercato.

Fiorentina, blitz per Samardzic e non solo: doppio colpo dall’Atalanta! - Non è ancora arrivata una risposta da parte dell’ Atalanta e dello stesso Samardzic, tuttavia l’interesse è concreto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime offerte ufficiali. fantamaster.it

Samardzic in orbita Lazio? A Sarri piace, ma gli ostacoli non mancano. E la Fiorentina… - Gli altri nomi erano Karestas del Genk (oggi irraggiungibile), Berti del Cesena, Ilic del Torino, Fabbian del Bologna e ... msn.com

Calciomercato: Samardzic continua a interessare ma, sul centrocampista dell'Atalanta, oltre alla Lazio, ora ci sarebbe anche la Fiorentina... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Samardzic #Atalanta #Fiorentina #calciomercato #SerieA x.com

