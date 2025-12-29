Samardži? ai margini dell’Atalanta | Firenze osserva e prende posizione

Samardži? ai margini dell’Atalanta: Firenze osserva e prende posizione Lazar Samardži? rappresenta una presenza discreta nell’ambito dell’Atalanta, con qualità riconosciuta ma con limiti temporali e spaziali che ne influenzano il rendimento. La situazione evidenzia come le dinamiche di spazio e tempo possano incidere sulle prestazioni dei giocatori, spingendo le squadre a valutare attentamente le proprie strategie di gestione e sviluppo.

La qualità non è mai stata in discussione. Il problema, per Lazar Samardži?, è il tempo. E soprattutto lo spazio. All' Atalanta il centrocampista serbo continua a vivere una stagione fatta più di attese che di continuità, schiacciato da una concorrenza che, al momento, non sembra concedergli varchi reali. Arrivato due estati fa dall' Udinese con grandi aspettative, Samardži? ha attraversato l'ultima fase dell'era Gian Piero Gasperini da alternativa di lusso. Lo scenario non è cambiato con il nuovo corso: anche sotto la gestione di Raffaele Palladino, il serbo resta spesso un'opzione dalla panchina, nonostante una parentesi incoraggiante vissuta con Ivan Juri?.

