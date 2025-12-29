Salvò un giovane che si stava per lanciare nel vuoto | Avis e Aido premiano il 28enne Abraham a Sedrina

Sedrina. Durante la Messa della notte di Natale a Sedrina è stato assegnato il Premio della Bontà di Avis e Aido: quest'anno il riconoscimento è andato a Abraham Albornot, 28enne venezuelano che da tre anni vive nel Comune brembano, per aver lo scorso marzo salvato la vita a un coetaneo. Il 16 marzo Abraham, rincasando, ha visto un ragazzo che aveva scavalcato la barriera del ponte di Sedrina sul Brembo con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. Non ha esitato un attimo: si è avvicinato, gli ha parlato e poi lo ha messo in salvo. Oggi racconta quella serata drammatica ma con lieto fine: "Gli ho detto che la vita è bellissima, nonostante le difficoltà – ricorda il 22enne ai microfoni della Rai -.

