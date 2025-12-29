Salvini e il ponte regalato dalla figlia | In attesa che tu costruisca quello vero
Matteo Salvini riceve un messaggio simbolico dalla famiglia, sotto l'albero di Natale, che lo invita a proseguire i lavori sul ponte sullo stretto di Messina. La figlia gli regala un ponte in miniatura, come incoraggiamento a realizzare l'opera considerata strategica per il territorio. Un gesto che evidenzia l'importanza di questa infrastruttura e la volontà di proseguire con l'impegno necessario per la sua costruzione.
Un "incentivo" dalla famiglia ad andare avanti su un'infrastruttura ritenuta cruciale. Anche sotto l'albero di Natale Matteo Salvini pensa al ponte sullo stretto di Messina. Il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega ha ricevuto un dono destinato a finire dritto nel suo ufficio al.
