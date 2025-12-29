Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026 si avvicina alla conclusione della fase di qualificazione, che termina il 18 gennaio. Quel giorno sarà decisivo per assegnare le quote di partecipazione alle squadre nazionali, in un contesto competitivo tra Giappone, Norvegia e altri paesi. La fase di selezione rappresenta un momento cruciale per le nazioni coinvolte, determinando le possibilità di rappresentare l'Italia e il mondo alle prossime Olimpiadi invernali.

Nel salto con gli sci, il periodo di qualificazione olimpica termina il 18 gennaio. Sarà il giorno del rien ne va plus, quello in cui verranno determinate le quote di ogni Paese. Nel settore maschile, il sistema di qualificazione ha reso difficile la vita delle superpotenze, che dovranno effettuare scelte dolorose, escludendo dai convocati uomini competitivi e di blasone. D’altronde, il numero massimo di posti a disposizione è 4. Però, alcuni Paesi di prima fascia rischiano di presentarsi a Milano Cortina 2026 con soli 3 atleti. Questo è il caso di Polonia e Slovenia, che di fatto hanno rinunciato alla rincorsa al quarto pettorale, per ottenere il quale è necessario avere quattro saltatori nelle prime 25 posizioni dell’Olympic Quota Allocation List. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Milano Cortina 2026: partita a poker tra Giappone, Norvegia e… due “sabotatori”

Leggi anche: Salto con gli sci a Milano Cortina 2026: storia, regole e azzurri in gara

Leggi anche: Milano Cortina 2026, modificati per precauzione i trampolini di Predazzo. Cambiano gli impianti di salto con gli sci e combinata nordica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il programma completo e il calendario delle gare; Predazzo è pronta a diventare il tempio del salto con gli sci per Milano Cortina 2026; Cortina d’Ampezzo, rinasce il Trampolino Italia. E non per sport; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming.

Salto con gli sci, Milano Cortina 2026: partita a poker tra Giappone, Norvegia e… due “sabotatori” - Nel salto con gli sci, il periodo di qualificazione olimpica termina il 18 gennaio. oasport.it