Salis | ‘mai andata a comizi di Hannoun pronte querele’

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca Salis annuncia la volontà di querelare chi diffonde notizie false riguardo a Hannoun, sottolineando l’importanza di tutelare la reputazione dell’amministrazione. Ha invitato anche altri sindaci a unirsi a questa iniziativa, ribadendo l’impegno per la trasparenza e la correttezza nell’informazione pubblica. La posizione si inserisce nel contesto di un confronto più ampio sulla corretta comunicazione istituzionale.

''Querelerò chi diffonde notizie inventante e chiedo agli altri sindaci di seguirmi'', ha detto la Salis. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

