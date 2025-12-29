Salis | ‘mai andata a comizi di Hannoun pronte querele’
La sindaca Salis annuncia la volontà di querelare chi diffonde notizie false riguardo a Hannoun, sottolineando l’importanza di tutelare la reputazione dell’amministrazione. Ha invitato anche altri sindaci a unirsi a questa iniziativa, ribadendo l’impegno per la trasparenza e la correttezza nell’informazione pubblica. La posizione si inserisce nel contesto di un confronto più ampio sulla corretta comunicazione istituzionale.
''Querelerò chi diffonde notizie inventante e chiedo agli altri sindaci di seguirmi'', ha detto la Salis.
