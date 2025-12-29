Salgono sul monte Cusna ma non hanno l' attrezzatura adeguata per la discesa | recuperati dal soccorso alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è intervenuto domenica 28 dicembre sul monte Cusna, dove due giovani in escursione si sono trovati in difficoltà durante la discesa a causa della mancanza di attrezzatura adeguata. L’intervento mirato ha permesso di recuperare i giovani in sicurezza, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza in ambienti montani.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è intervenuto nella serata di domenica 28 dicembre per due giovani in difficoltà sul crinale del monte Cusna. Alle ore 19:30 è giunta l’attivazione da parte della centrale Operativa 118 e una squadra SAER della stazione monte Cusna é celermente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Salgono sul monte Cusna ma non hanno l'attrezzatura adeguata per la discesa: recuperati dal soccorso alpino Leggi anche: Gruppo di alpinisti bloccati sul Monte Terminio: recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania Leggi anche: Escursionisti si perdono sulla cima del monte Velica: recuperati dal soccorso alpino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Salgono sul monte Cusna ma non hanno l'attrezzatura adeguata per la discesa: recuperati dal soccorso alpino. Salgono sul monte Cusna ma non hanno l'attrezzatura adeguata per la discesa: recuperati dal soccorso alpino - Si tratta di due 25enni, residenti in provincia di Reggio Emilia. parmatoday.it

Monte Cusna, due escursionisti in difficoltà: intervento del soccorso alpino - VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Intervento andato a buon fine sul Monte Cusna per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna: recuperati due uomini sulla montagna più alta dell’Appenn ... reggionline.com

24 Dicembre 1936: "Sono le 14,10. Un mondo immenso è sotto di me”. L’impresa più nota di Giusto Gervasutti non è la gelida parete nord ovest dell’Ailefroide, e nemmeno uno dei suoi tanti capolavori sul Monte Bianco e nel Delfinato. La scalata che lo rende f - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.