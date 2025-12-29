Salernitana femminile ancora sorrisi | gol di Vergari e qualificazione ai quarti di coppa Italia
La Salernitana femminile prosegue il suo percorso con risultati positivi. La squadra ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia grazie alla vittoria contro Bari, con un gol decisivo di Vergari, alla sua undicesima rete stagionale. Questi risultati testimoniano il buon andamento della formazione in questa stagione, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime sfide.
Ci sono due buone notizie per la Salernitana femminile. La prima è che bomber Vergari continua a segnare: l'undicesimo gol stagionale, a Bari, vale la qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia. Data e luogo da stabilire per sorteggio. L'avversaria, invece, sarà il Catania, che in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
