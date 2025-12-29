Saldi niente boom di acquisti | famiglie a corto di soldi dopo le feste

I saldi invernali 2026 si prospettano meno vivaci rispetto alle aspettative, con molte famiglie che mantengono un budget limitato dopo le festività. La ridotta capacità di spesa, unita all’aumento dei prezzi e ai rincari continui, potrebbe influire negativamente sui fatturati dei commercianti, rendendo questa stagione di sconti meno significativa rispetto agli anni passati.

I saldi invernali 2026 non segneranno l’atteso rilancio dei consumi e, al contrario, rischiano di tradursi in una forte delusione per i commercianti sul fronte del fatturato, complice la ridotta capacità di spesa delle famiglie dopo le festività natalizie e un anno segnato da rincari diffusi e continui aumenti dei prezzi. È quanto emerge dalle stime del Codacons sull’andamento degli sconti di fine stagione. Secondo l’associazione, i budget degli italiani risultano già fortemente compromessi dalle spese sostenute tra Natale, Vigilia e Capodanno, che hanno aggravato un deficit generato dagli aumenti registrati nel corso del 2025 su beni alimentari, energia e trasporti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

