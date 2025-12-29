Saldi invernali 2026 quando iniziano in Emilia-Romagna | tutto quello che c’è da sapere

I saldi invernali 2026 in Emilia-Romagna sono alle porte. In questa guida troverai le date ufficiali di inizio, le normative di riferimento e alcuni consigli utili per approfittare delle offerte in modo consapevole. Rimani aggiornato per non perdere le opportunità di acquisto durante questo importante periodo commerciale.

Bologna, 29 dicembre 2025 — Con le feste ormai agli sgoccioli, in Emilia-Romagna cresce l’attesa per l’avvio dei saldi invernali, uno degli appuntamenti più importanti per il commercio e per i consumatori in cerca di occasioni. Dopo il Natale, l’inizio dell’anno nuovo coincide tradizionalmente con l’apertura delle vendite di fine stagione, un momento che segna l’avvio concreto dello shopping del 2026. Quando iniziano i saldi invernali 2026. Secondo quanto comunicato da Confcommercio, i saldi invernali 2026 partiranno sabato 3 gennaio anche in Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto nella maggior parte delle Regioni italiane, e rimarranno validi per 60 giorni, con divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti all'inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

