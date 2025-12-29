Saldi invernali 2026 | dalla Lombardia alla Sicilia | le date regione per regione

I saldi invernali 2026 stanno per cominciare: in molte regioni italiane, tra cui Lombardia e Sicilia, le vendite scontate inizieranno sabato 3 gennaio. Le date di avvio variano leggermente da regione a regione, quindi è importante consultare il calendario regionale per conoscere il momento preciso di inizio. Questo periodo rappresenta un’opportunità per approfittare di offerte e promozioni su un’ampia gamma di prodotti.

Mancano pochi giorni all'inizio dei saldi invernali. Nella maggior parte delle Regioni, gli sconti prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026. Fanno eccezione la Valle d'Aosta, dove i saldi inizieranno il 2 gennaio, e l'Alto Adige, che aprirà le vendite scontate giovedì 8 gennaio.

