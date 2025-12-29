Saldi in Bergamasca valgono 200 milioni | Troppe offerte anticipate | negozi sotto pressione

In Bergamasca, i saldi invernali muovono circa 200 milioni di euro, evidenziando l’importanza di questo periodo per il commercio locale. Tuttavia, l’avvicinarsi dell’inizio, fissato per il 3 gennaio, ha già generato una certa pressione sui negozi, a causa delle numerose offerte anticipate. La stagione rappresenta un momento chiave per i consumatori e gli esercenti, che attendono con attenzione l’avvio ufficiale dei saldi.

Bergamo. Anche nella Città dei Mille cresce l’attesa per l’avvio ufficiale dei saldi invernali, sabato 3 gennaio. Un appuntamento centrale per il commercio di prossimità che coinvolge un tessuto economico rilevante: in provincia di Bergamo operano oltre 2.800 attività commerciali del settore moda, tra abbigliamento, calzature e accessori. Secondo le stime di Confesercenti Bergamo, i saldi invernali potrebbero generare un volume di vendite complessivo compreso tra i 180 e i 200 milioni di euro sul territorio provinciale, coinvolgendo circa 400–450 mila consumatori. Un risultato significativo, che però si inserisce in un contesto di mercato profondamente mutato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove Leggi anche: Gli italiani hanno 82 milioni di smartphone inutilizzati: valgono oltre 200 milioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Saldi, in Bergamasca valgono 200 milioni: “Troppe offerte anticipate: negozi sotto pressione” - 800 le attività commerciali del settore moda: i saldi coinvolgeranno tra i 400 e i 450 mila consumatori ... bergamonews.it

Nella Bergamasca i saldi «tengono» anche grazie ai turisti: «Bilancio positivo, ma il settore soffre» - «Il periodo dei saldi ha concluso in maniera abbastanza positiva una stagione un po’ difficile e iniziata sottotono – commenta Mariarosa Acquaroli, presidente dell’associazione commercianti Bergamo ... ecodibergamo.it

A Bergamo iniziano i saldi, ma in oltre 200mila hanno già comprato con gli sconti - Il via ufficiale ai classici ribassi estivi è fissato per sabato 5 luglio, ma in realtà da quasi un mese fioccavano le offerte nei negozi e online. ecodibergamo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.