Saldi d' inverno al via il 3 gennaio

I saldi d'inverno inizieranno il 3 gennaio in tutta Italia, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano, dove le date possono variare. Le vendite di fine stagione rappresentano un'occasione per rinnovare il guardaroba, rispettando le normative locali. È importante conoscere le date ufficiali per approfittare delle offerte senza rischi di irregolarità.

9.48 Le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 gennaio in Val d'Aosta e il 3 gennaio in tutta Italia, tranne le Province autonome di Trento e Bolzano dove le regole sono diverse. Ma di fatto gli sconti sono già cominciati.Secondo le stime di Confesercenti quasi 2 milioni di consumatori hanno acquistato in offerta durante i "presaldi" subito dopo Natale. In totale, il fatturato stimabile quest'anno è di 6 miliardi di euro. D'obbligo: prezzi e sconti comparabili e non deve essere un periodo di promozione continuo,ma saldi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

