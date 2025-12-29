Saldi dal 3 gennaio ma in 2 milioni hanno già comprato a sconto Codacons | Rischio flop

I saldi di fine stagione invernali in Italia inizieranno ufficialmente il 2 gennaio, con la Valle d’Aosta come prima regione. Tuttavia, già oltre 2 milioni di clienti hanno approfittato delle promozioni anticipate. Il Codacons evidenzia il rischio di un flop, sottolineando l’importanza di un approccio consapevole agli acquisti scontati e alle offerte di fine stagione.

In Italia è già tempo di saldi. Il prossimo 2 gennaio sarà la Valle d'Aosta a dare il via alle vendite di fine stagione invernali. Sabato 3 gennaio, invece, toccherà a tutte le altre regioni italiane, a eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano dove vigono regole differenti. Quasi 2 miliono di persone hanno già acquistato durante i "pre-saldi" A conti fatti però, secondo le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Saldi dal 3 gennaio, ma in 2 milioni hanno già comprato a sconto. Codacons: "Rischio flop"

