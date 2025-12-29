Saldi come funzionano e quale merce riguardano
I saldi sono vendite di fine stagione che interessano diversi prodotti, con l’obiettivo di smaltire le scorte non vendute. Secondo l’articolo 15 del Decreto Bersani, riguardano articoli soggetti a possibile deprezzamento se non venduti entro un determinato periodo. Questi periodi sono stabiliti dalle normative e rappresentano un’opportunità per i consumatori di acquistare merce a prezzi ridotti, mantenendo trasparenza e regolarità nelle transazioni.
(Adnkronos) – I saldi sono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’articolo 15 del Decreto Bersani, se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento. Nei saldi, ricorda Confcommercio, è interessata la merce rimasta alla fine della stagione autunnoinverno o primaveraestate. Le promozioni, invece, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
