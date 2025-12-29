Sala Consilina Lino Banfi riceve la cittadinanza onoraria

Il Comune di Sala Consilina, in provincia di Salerno, ha conferito la cittadinanza onoraria a Lino Banfi. Di seguito, le parole dell’attore in occasione di questo riconoscimento, un gesto che evidenzia il legame tra Banfi e la comunità locale.

Le parole di Lino Banfi in seguito al conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Sala Consilina, in provincia di Salerno. "Sono molto felice di ricevere la cittadinanza onoraria. Qui ho dei parenti e dovevo venire da tempo, soprattutto da quando purtroppo è morto giovanissimo un mio cugino, uno sportivo ventenne, stroncato improvvisamente .

