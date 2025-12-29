sabato 3 gennaio da piazza cavalli parte la camminata per la pace

Il 3 gennaio, da piazza Cavalli, si terrà la “Camminata per la Pace”, un'iniziativa che ricorda la prima mobilitazione regionale promossa in Emilia Romagna il 1° gennaio dello scorso anno, in occasione della 58ª Giornata mondiale della pace. Un momento di riflessione e sensibilizzazione sulla cultura della nonviolenza, promosso dalle reti locali per la pace e la cooperazione.

È passato un anno da quando le diverse reti per la pace e la nonviolenza dell’Emilia Romagna promossero la prima mobilitazione regionale il 1° gennaio scorso, in occasione della 58^ Giornata mondiale della pace. Da quella presenza pacifista e nonviolenta nelle piazze di tutta la regione, è stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

