S dogando | si presenta la raccolta fotografica delle opere di Enzo Niutta
Il 29 dicembre alle ore 17, al 48 Lounge Bar di Caulonia Marina, si terrà la presentazione di
Lunedì 29 dicembre, ore 17, al 48 Lounge Bar di Caulonia Marina, in viale Magna Grecia 54, si terrà la presentazione del volume "Sdogando", raccolta fotografica delle opere di Enzo Niutta, con testi critici di Giuseppe Rossi, edito da Rubbettino.“Il bottaio ha trasformato il legno in doghe di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: L'autobiografia sincera di Enzo Iacchetti: la presenta a Bologna
Leggi anche: Addio a Enzo Montenero, il “Re delle autoscontro” del Salento si spegne a 78 anni
A Caulonia “S/dogando” di Enzo Niutta: una raccolta di foto che esplora metaforicamente l’idea della trasformazione ·.
Hugo Nordström e Giada Lini, Sognando Ballando con le Stelle/ La coppia chiama a raccolta i fan: “Aiutateci” - Hugo Nordström e Giada Lini in cerca di conferme a "Sognando... ilsussidiario.net
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.