Ruggi la Cgil denuncia un taglio dei salari accessori per 1,6 milioni

La Fp Cgil di Salerno segnala un taglio di 1,6 milioni di euro nei salari accessori di circa 1,6 milioni di lavoratori presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. La delibera adottata il 23 dicembre ha previsto misure di recupero che, secondo i rappresentanti sindacali, potrebbero influire sui salari e sulle condizioni del personale.

La Fp Cgil di Salerno denuncia una manovra correttiva dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", che con una delibera adottata il 23 dicembre ha disposto il recupero di 1.600.000 euro riducendo i fondi per il salario accessorio previsti tra il 2026 e il 2030.

