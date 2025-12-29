Rozzano 13enne realizza dei portachiavi e li dona ai carabinieri

Rozzano (Milano), 29 dicembre 2025 – Nella mattinata di sabato 27 dicembre, presso la Tenenza Carabinieri di Rozzano, un bambino di 13 anni si è presentato spontaneamente in caserma per consegnare ai militari alcuni portachiavi, realizzati a mano da lui, come gesto di augurio e vicinanza all' Arma dei Carabinieri. Il 13enne è figlio di una donna impiegata presso un'impresa di pulizie che opera all'interno di strutture RSA del territorio. Nel corso della visita, il bambino ha manifestato il desiderio di intraprendere, in futuro, la carriera di Carabiniere. Al termine della consegna, ha chiesto di poter scattare una fotografia ricordo con il personale in servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, 13enne realizza dei portachiavi e li dona ai carabinieri Leggi anche: Rozzano e Rosate, l'omaggio delle Polizie Locali ai Carabinieri caduti a Castel d'Azzano Leggi anche: Roma, Torre dei Conti: "Chi ha i video del crollo li mandi ai carabinieri"

