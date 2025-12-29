Rossano Sasso | Il Parlamento deve far luce sul sistema delle case famiglia

Rossano Sasso evidenzia l’importanza di fare chiarezza sul sistema delle case famiglia e sugli affidi, sottolineando la necessità di trasparenza e controllo. Il deputato leghista mette in discussione pratiche che, a suo avviso, potrebbero sovrapporsi al ruolo dei genitori e influenzare l’educazione dei minori. La richiesta è quella di approfondire i meccanismi e le modalità operative di queste strutture, per garantire tutela e rispetto delle norme vigenti.

