Rossano Sasso | Il Parlamento deve far luce sul sistema delle case famiglia
Rossano Sasso evidenzia l’importanza di fare chiarezza sul sistema delle case famiglia e sugli affidi, sottolineando la necessità di trasparenza e controllo. Il deputato leghista mette in discussione pratiche che, a suo avviso, potrebbero sovrapporsi al ruolo dei genitori e influenzare l’educazione dei minori. La richiesta è quella di approfondire i meccanismi e le modalità operative di queste strutture, per garantire tutela e rispetto delle norme vigenti.
Il leghista: «Qualcuno vuol sostituirsi ai genitori per indottrinare: vale per la “casa nel bosco” come per l’educazione sessuale» «È ora di fare luce sul sistema delle case famiglia e sui meccanismi dietro gli affidi. Se ne occupi il Parlamento». Rossano Sasso, capogruppo della Lega in commissione cultura alla Camera, tuona contro lo Stato «sfascia famiglia», in relazione alla vicenda di Palmoli. E propone aiuti economici per chi sceglie la «scuola domestica». «Qualcuno vuole sostituirsi ai genitori per fare propaganda ideologica: vale per la “casa nel bosco” come per l’educazione sessuale nelle scuole. 🔗 Leggi su Laverita.info
