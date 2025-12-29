Ronaldo il Fenomeno ricorda quando a 16 anni un’avversario gli diede tre pugni e lui lo ripagò con tre gol

Ronaldo il Fenomeno ricorda un episodio di gioventù: a 16 anni, un avversario gli diede tre pugni, e lui rispose segnando tre gol. È un ricordo che richiama un calcio più semplice, privo di VAR e regole meno rigide, dove la determinazione e il carattere facevano parte del gioco. Un’epoca in cui il calcio aveva un’altra essenza, fatta di passione e autenticità.

Lo chiamano oramai calcio romantico, quello dell'epoca in cui non c'era il Var e il gioco duro era gioco duro. Epoca in cui i gol non venivano annullati tanto facilmente, ne è esempio il famoso gol di mano di Maradona. Tra i tanti aneddoti di quel periodo ce ne è uno di Ronaldo il Fenomeno. L'ex centravanti di Inter e Milan ha ricordato a Veron di come si beccò tre pugni in faccia da parte dello stesso calciatore in un solo tempo. Verón: « Ricordo soprattutto che i difensori spesso ti minacciavano, cercavano in ogni modo di intimidirti». Ronaldo: «Ti racconto un aneddoto di quando ero ragazzino.

