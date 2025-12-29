Ronaldo esalta Djokovic | Esempio di longevità io e lui storie simili

Ronaldo ha espresso ammirazione per Djokovic, sottolineando la somiglianza tra le loro carriere e la capacità di mantenere alte prestazioni nel tempo. Durante i Globe Soccer Awards a Roma, le parole dell’ex calciatore hanno evidenziato come entrambi rappresentino esempi di longevità e dedizione nello sport. Un momento di riconoscimento che ha unito due atleti di discipline diverse, accomunati dalla stessa determinazione e passione.

Roma, 29 dicembre 2025 – Quante volte si è sentita la frase “Il vero riconosce il vero”? Quello che è andato in scena ieri ai Globe Soccer Awards potrebbe essere tranquillamente racchiuso in queste parole. Se il Paris Saint-Germain ha visto tantissimi suoi giocatori ricevere dei premi, da Dembélé come miglior giocatore del mondo a Vitinha come miglior centrocampista, passando per Luis Enrique e Doué (premiati rispettivamente come miglior allenatore e miglior talento emergente), per la prima volta è stato istituito il trofeo anche per il campione assoluto degli sport extracalcistici e a vincerlo è stato Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ronaldo esalta Djokovic: “Esempio di longevità, io e lui storie simili” Leggi anche: Djokovic vuole giocare fino a 40 anni: «LeBron, Ronaldo, Brady lo hanno fatto, perché io no?» Leggi anche: Enrico Casella esalta Asia D’Amato: “Una combattente, una capitana: un esempio verso le Olimpiadi” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ronaldo esalta Djokovic: “Esempio di longevità, io e lui storie simili” - Quello che è andato in scena ieri ai Globe Soccer Awards potrebbe essere tranquillamente racchiuso in queste ... sport.quotidiano.net

Djokovic e la sorpresa di Cristiano Ronaldo: "Il mio corpo inizia a tremare ma..." - Nole premiato a Dubai con il Globe Sports Award: il racconto di due leggende sul palco e della promessa di Nole, che vuole continuare ... msn.com

Novak Djokovic premiato da Cristiano Ronaldo con il primo Globe Sports Award - “Non competiamo nello stesso sport, ma con Ronaldo ci spingiamo a vicenda”, ha dichiarato il tennista serbo ... ubitennis.com

Da Cristiano Ronaldo a Yamal, Pogba e tante altre stelle... ecco il minirecap dei Globe Soccer Awards #CorrieredelloSport #GlobeSoccerAwards - facebook.com facebook

#Conte esalta #Hojlund , ma…: “Il #Napoli non è pronto per comandare” #europacalcio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.