Roma si sveglia sottozero | aria gelida e ghiaccio su strada previsioni meteo 29 e 30 dicembre
Roma si risveglia sotto zero, con temperature molto rigide e presenza di ghiaccio in alcune zone della città. Le previsioni meteo per il Lazio indicano temperature basse e condizioni di stabilità nei prossimi giorni, con attenzione alle eventuali criticità legate alle strade ghiacciate. Ecco le informazioni aggiornate per lunedì 29 e martedì 30 dicembre.
