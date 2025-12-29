Un video condiviso sui social mostra Andreas, un uomo senza dimora di Roma, seduto al pianoforte nel mercato San Silverio. La sua esibizione ha attirato l’attenzione dei passanti, sorprendendo e coinvolgendo chi ha assistito alla scena. Questo episodio evidenzia come l’arte possa rappresentare un momento di condivisione e speranza anche in circostanze difficili.

Sta facendo il giro dei social il video di Andreas, un uomo senza fissa dimora che vive in zona Gregorio VII a Roma, protagonista di una scena che ha colpito i presenti. Al mercato San Silverio si è seduto davanti a un pianoforte messo a disposizione del pubblico e ha iniziato a suonare, lasciando senza parole i presenti. Lo strumento era stato collocato tra i banchi nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dall’associazione “Musicopaideia” insieme al Municipio XIII. Il video (virale) finito sui social. Secondo quanto riportato da Roma Today, Andreas, dopo aver trascorso qualche giorno tra le bancarelle, ha approfittato dell’occasione con naturalezza, sedendosi allo sgabello e cominciando a suonare. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Andreas il clochard pianista per un giorno al mercato San Silverio che ha commosso il web

Leggi anche: Si schianta davanti alla folla al Dubai air show, l’incidente del caccia indiano al volo di esibizione: giallo sul pilota – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Roma, senzatetto si siede al pianoforte e incanta i passanti: l’esibizione al mercato San Silverio – Il video - Si chiama Andreas e ha attirato l'attenzione dei presenti grazie allo strumento che era stato posizionato tra i vari banchi ... open.online

Stazione #termini di #Roma, un dormitorio per i senzatetto x.com

ROMA. Un 23enne senza fissa dimora è stato accoltellato ieri sera al capolinea di Circonvallazione Cornelia. L'uomo, con lievi ferite a un polso e all'addome, è stato soccorso e trasportato in ospedale. La vittima, visibilmente ubriaca, ha dichiarato di essere st - facebook.com facebook