Roma non solo Zirkzee e Raspadori | Massara segue Giovane

La Roma si prepara alla fase conclusiva del mercato, con attenzione rivolta alle possibili novità in attacco. Oltre ai nomi più discussi come Zirkzee e Raspadori, torna in primo piano anche il giovane Massara, che segue con interesse altre opportunità. La società valuta attentamente le opzioni per rafforzare la rosa, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle esigenze della squadra.

Il mercato della Roma si avvicina alla fase calda. I riflettori restano puntati sui nomi di primo piano, da Joshua Zirkzee, frenato momentaneamente dalle esigenze del Manchester United e dalle valutazioni di Amorim, a Giacomo Raspadori, per il quale la proprietà ha già dato il proprio via libera. Parallelamente, però, il direttore sportivo Frederic Massara continua a lavorare sotto traccia su un profilo che sta sorprendendo la Serie A. Si tratta di Giovane, arrivato in estate dal Corinthians quasi lontano dai riflettori e diventato in poche settimane una delle note più interessanti del Hellas Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

