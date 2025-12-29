roma lido al via i lavori per i parcheggi di acilia sud

Acilia Sud e Dragona vedono l’avvio dei lavori per i nuovi parcheggi di scambio sulla linea ferroviaria Metromare, nota anche come ex Roma Lido. L’intervento, iniziato a gennaio, prevede la realizzazione di strutture utili a migliorare la mobilità locale e agevolare gli spostamenti nella zona, contribuendo a una rete di trasporto più efficiente e sostenibile.

Il mese di gennaio porta in dote, per il quadrante di Acilia sud e Dragona, l’avvio dei cantieri per i due parcheggi di scambio per la linea ferroviaria Metromare, l’ex Roma Lido.Il pressing delle realtà ecologisteL’opera, attesa dal 2015, nel 2023 è stata inserita tra le opere giubilari e nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

