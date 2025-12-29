Roma indiano tenta di uccidere il compagno di stanza in ospedale

A Roma, un uomo di origini indiane ha aggredito il compagno di stanza in ospedale, colpendolo ripetutamente e tentando di soffocarlo a mani nude. L'incidente si è verificato in un reparto ospedaliero, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture sanitarie e sulla gestione dei rapporti tra pazienti. La vicenda è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti.

L'uomo ha iniziato a percuotere l'anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si trovava a letto.

