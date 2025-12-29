Roma il ritorno di De Rossi | cori e abbracci all’Olimpico

Roma accoglie nuovamente Daniele De Rossi, questa volta come avversario, all’Olimpico. L'ex capitano giallorosso riceve cori e abbracci dai tifosi, testimoniando il suo legame speciale con la squadra e la città. Un momento di grande emozione che sottolinea l’importanza della figura di De Rossi nel cuore dei supporter romanisti. La partita diventa così un’occasione per rivivere la storia condivisa tra il giocatore e la società.

(Adnkronos) – Daniele De Rossi affronta per la prima volta la Roma da avversario, e l'Olimpico gli dedica una coreografia da brividi. Nel prepartita del match tra giallorossi e Genoa, l'attuale allenatore del Grifone è stato omaggiato dallo stadio in cui ha trascorso la sua intera carriera da giocatore, a parte la breve parentesi finale.

