Roma Giannini | Per De Rossi ci sarà grande accoglienza ed affetto

Roma si prepara a concludere la diciassettesima giornata di Serie A affrontando il Genoa alle ore 20. Il club e i tifosi sono pronti ad accogliere con affetto Daniele De Rossi, che riceverà una calorosa accoglienza. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a vivere questa sfida con spirito di rispetto e determinazione.

Per chiudere la diciassettesima giornata di Serie A si attende solamente la sfida della Roma, che affronterà il Genoa, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico. Una gara non solo decisamente importante per la formazione giallorossa, che dovrà rispondere alle vittorie di chi la precede in classifica, ma anche ricca di significato emotivo per il ritorno nella Capitale di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista ed allenatore del club capitolino sfiderà da avversario i suoi vecchi colori, provando a strappare un risultato positivo per raccogliere punti salvezza. Di questo ritorno ne ha parlato un'altra bandiera giallorossa come Giuseppe Giannini, che si è così espresso all' Adnkronos.

