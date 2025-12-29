Roma-Genoa un pericolo chiamato Norton-Cuffy

Lunedì alle 20.45, Roma e Genoa si affrontano nel 17° turno di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Juventus, i giallorossi cercano una pronta reazione in casa. La partita rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, con particolare attenzione alla sfida tra gli attaccanti e le difese. Un incontro che richiede attenzione e concentrazione, senza lasciarsi distrarre da fattori esterni.

Lunedì sera alle 20.45 la Roma ospiterà i liguri del Genoa per il 17o turno di Serie A. Dopo la battuta di arresto della settimana scorsa allo Stadium contro la Juve, per i giallorossi è di nuovo il momento delle risposte. La partita sarà calda anche lato Genoa e non solo per la primissima volta di De Rossi all'Olimpico da avversario, ma anche per la beffa subita nell'ultimo turno contro l'Atalanta della quale i grifoni hanno tanta voglia di rifarsi. La squadra di Gasperini cerca nuove conferme al netto delle assenze e dei soliti dubbi di formazione. Pochi dubbi invece per De Rossi: la fascia di destra sarà battuta come al solito da Brooke Norton-Cuffy, che si prepara ad essere una delle spine nel fianco più temibili per la difesa romanista.

