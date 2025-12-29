Roma-Genoa tridente leggero in attacco | la scelta di Gasperini

Roma-Genoa rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con Gasperini che ha scelto un tridente leggero in attacco. Dopo la pausa natalizia, i ritmi si riaccendono e le squadre si preparano a disputare una partita che potrebbe influenzare la classifica. La sfida si presenta equilibrata, con attenzione alle strategie adottate dai tecnici e alle scelte dei giocatori.

Archiviate le festività natalizie, tra cenoni ed abbuffate con i parenti, la Roma è pronta tornare in campo per una sfida dal sapore speciale. Questa sera, allo Stadio Olimpico, precisamente alle 20:45, andrà in scena la sfida tra Roma e Genoa, valida per la diciasettesima giornata di Serie A. Una partita che, a distanza di otto anni, torna a far scendere una lacrima sul volto dei tifosi giallorossi. Questa volta, però, a differenza di quel lontano 28 maggio 2017, giorno in cui Francesco Totti salutò per sempre il calcio giocato, le gocce di pianto che solcheranno sulle guance dei sostenitori romanisti non saranno di tristezza, ma di gioia e commozione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

