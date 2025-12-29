Roma Genoa | segui sintesi tabellino cronaca e live del match della 17a giornata di Serie A
Segui tutto quello che riguarda Roma-Genoa, partita valida per la 17ª giornata di Serie A. Troverai sintesi, tabellino, cronaca e aggiornamenti in tempo reale del match, che prende il via alle 20. Un appuntamento importante per il campionato italiano, con analisi dettagliate e informazioni chiare per rimanere sempre aggiornati sull’andamento della gara.
. Calcio d’inizio alle 20.45 all’Olimpico La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Genoa, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. SEGUI IL LIVE QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Genoa Atalanta: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della sedicesima giornata di Serie A
Leggi anche: Juventus Roma: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della sedicesima giornata di Serie A
Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Serie A, Genoa-Atalanta 0-0 dopo 45': espulso Leali, rossoblù in 10 ma primo tempo equilibrato ?? Stadio Ferraris Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiorna; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1: Hien beffa i rossoblù al 94’ ?? Stadio Ferraris Approfondisci qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-napoli-como-bolog; Serie A, in campo Genoa-Atalanta: Vitinha e Maldini titolari ?? Stadio Ferraris Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-.
Roma-Genoa e le panchine incrociate: Gasperini sfida De Rossi. Live dalle 20.45 - Nell’ultima partita del 2025 il Grifone va all’assalto del tabù Olimpico giallorosso, stavolta con un DDR in più. primocanale.it
Roma-Genoa LIVE, le ultime sulle formazioni - Una sfida dal sapore speciale per Daniele De Rossi che per la prima volta affronterà da avversario la Roma. msn.com
Roma Genoa 3-1, la sintesi della partita - I giallorossi trovano la continuità che vuole Ranieri, con il quinto risultato utile consecutivo in campionato. rainews.it
David Di Michele durante Il Pomeriggio di Retesport: "Roma-Genoa è una partita tra sentimenti ed emozioni. #Ferguson Può dare il suo contributo, malgrado non sia un goleador. Pisilli deve andare a giocare altrove e tornare con un'esperienza maggiore". - facebook.com facebook
#Roma, #Gasperini sorprende: i convocati per il #Genoa e la decisione su #Hermoso e #Dovbyk x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.