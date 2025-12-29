Roma-Genoa ovazione per De Rossi | l’accoglienza dell’Olimpico gli striscioni e l’abbraccio con tre ex

Roma-Genoa, un incontro speciale all’Olimpico, ha visto un caloroso tributo a Daniele De Rossi, accolto con striscioni e applausi dai tifosi giallorossi. La partita ha rappresentato un momento di riconoscenza e rispetto, con l’abbraccio tra l’ex capitano e alcuni ex compagni. Un evento che ha sottolineato l’affetto duraturo tra il club e la sua storia, rendendo questa sera unica nel suo genere.

I tifosi giallorossi danno il loro sentito tributo a una bandiera che torna da avversario ma solo per 90 minuti Non è una sera come le altre, non una partita uguale al resto. Roma-Genoa significa tanto per la classifica di entrambe le squadre, ma segna anche il ritorno di Daniele De Rossi all’Olimpico. Il grande ex che non sarà mai realmente un ex: “Per sempre uno di noi”, ricorda lo speaker dello stadio quando presenta DDR – ora allenatore rossoblù – dando il via ovviamente all’applauso di tutti gli oltre 60mila tifosi presenti. Daniele De Rossi (Ansafoto) – calciomercato.it Tantissimi i fotografi a bordocampo, per una volta più per l’allenatore ospite che per quello di casa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma-Genoa, ovazione per De Rossi: l’accoglienza dell’Olimpico, gli striscioni e l’abbraccio con tre ex Leggi anche: De Rossi all’Olimpico per Roma-Genoa, il legame con i tifosi e un torto difficile da sanare Leggi anche: De Rossi, uno sguardo a Roma-Genoa: “All'Olimpico da avversario? Sarà particolare” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. De Rossi e le altre bandiere che un giorno hanno sfidato l'amore. Roma-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Ritorno all'Olimpico da grande ex per De Rossi per affrontare i giallorossi di Gasperini nella diciasettesima giornata del campionato italiano ... tuttosport.com

Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma" - 35 lo speaker giallorosso, che ha accolto il ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico, dopo aver assistito. tuttomercatoweb.com

Roma, il ritorno di De Rossi: cori e abbracci all'Olimpico - L'ex centrocampista giallorosso affronta per la prima volta la sua ex squadra da avversario con il suo Genoa Daniele De Rossi affronta per la prima volta la Roma da avversario, e l'Olimpico gli dedica ... adnkronos.com

SERIE A I Roma - Genoa in campo DIRETTA e FOTO per il match che chiude la 17esima giornata #ANSA x.com

Serie A, in campo Roma-Genoa: Hermoso e Vitinha schierati dal primo minuto Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-hi - facebook.com facebook

