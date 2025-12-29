Roma-Genoa | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Roma e Genoa, valida per la 17ª giornata di Serie A, si disputa lunedì 29 dicembre. La sfida vede i giallorossi affrontare il Genoa, con possibili formazioni e orari da confermare. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match comodamente da casa. Un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Genoa-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Genoa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Genoa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario del ritorno di De Rossi all'Olimpico; Dove vedere Roma-Genoa lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Genoa: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I giallorossi vogliono restare agganciati alla vetta, i liguri possono allungare sul terzultimo posto. msn.com

Roma-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Genoa è il match valido per la 17^ giornata di Serie A che si chiuderà proprio con il posticipo dell'Olimpico tra la squadra di Gasperini e quella ... fanpage.it

Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi - msn.com

Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Genoa x.com

Roma-Genoa - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i supporters romanisti si stanno avvicinando al Monday Night contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #DeRossi #RomaGenoa #Gasperini # - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.