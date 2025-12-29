Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Dybala può colpire anche da trequartista

Roma e Genoa si affrontano lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:45 all’Olimpico, nel match conclusivo della 17ª giornata di Serie A. In questo incontro verranno ufficializzate le formazioni, analizzate le quote e i pronostici. Dybala potrebbe inserirsi come trequartista, offrendo nuove soluzioni offensive. Una partita importante per la classifica e il percorso stagionale di entrambe le squadre.

La sfida dell'Olimpico tra Roma e Genoa si gioca di lunedì sera e chiude il programma della 17esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno il compito di difendere il quarto posto dagli assalti delle inseguitrici e di reagire dopo il ko nello scontro diretto contro la Juventus, che è stato anche il terzo nelle

Roma-Genoa: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e classifica Serie A. De Rossi torna all'Olimpico - La gara tra Roma e Genoa, valida per la 17a giornata di Serie A, si svolgerà allo Stadio Olimpico stasera, lunedì 29 dicembre, alle ore 20:45. ilmessaggero.it