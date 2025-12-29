Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:45 all'Olimpico, chiude la 17ª giornata di Serie A. In questo incontro si analizzeranno formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione a Paulo Dybala, uno dei protagonisti più attesi. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in campionato, offrendo spunti di interesse per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa si gioca di lunedì sera e chiude il programma della 17esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno il compito di difendere il quarto posto dagli assalti delle inseguitrici e di reagire dopo il ko nello scontro diretto contro la Juventus, che è stato anche il terzo nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Genoa (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Paulo Dybala il nome giusto

Leggi anche: Roma-Genoa (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Roma-Genoa (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Si chiude il 17° turno di Serie A

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Si chiude il 17° turno di Serie A; Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; I pronostici di lunedì 29 dicembre | Serie A Championship e Coppa d’Africa; Millwall-Bristol City lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

Roma-Genoa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla - Torna in campo oggi 29 dicembre, per il posticipo della 17esima giornata di serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini. msn.com