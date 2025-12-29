Roma Genoa LIVE 3-1 | gol di Ekhator
Segui la cronaca in tempo reale di Roma-Genoa, partita valida per la 17ª giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle 20. Qui troverai sintesi, tabellino e aggiornamenti sul risultato, con il gol di Ekhator. Un’occasione per rimanere informato sull’andamento della sfida tra le due squadre.
Roma Genoa: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della 17a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 all’Olimpico La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Genoa, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. SEGUI IL LIVE QUI 87? GOL GENOA – Ekhator raccoglie palla all’interno dell’area e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: LIVE Alle 15 Atalanta-Genoa: Palladino punta su Krstovic, De Rossi sceglie Ekhator-Ekuban
Leggi anche: LIVE Alle 12.30 Torino-Genoa: granata con Paleari in porta. Ospiti con Ekhator
Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Roma - Genoa in Diretta Streaming | IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.
Roma-Genoa LIVE 3-0: Ferguson! Miracolo di Sommariva su Cristante, ci prova El Shaarawy - Una sfida dal sapore speciale per Daniele De Rossi che per la prima volta affronterà da avversario la Roma. calciomercato.com
Roma-Genoa 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Ekhator per l’orgoglio del Grifone - Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE Roma-Genoa 3-0 Serie A 2025/2026: Roma cambia con Ghilardi - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Genoa-Inter 1-2: gol e highlights | Serie A
Roma-Genoa, Massara: "Zirkzee o Raspadori Non ci sono solo loro..." #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #RomaGenoa #SkySerieA x.com
Serie A, Roma-Genoa 3-0 dopo 45’: gol di Soulé, Koné e Ferguson Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sint - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.