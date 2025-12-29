Roma-Genoa | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Lunedì 29 dicembre alle 20:45, all’Olimpico, si svolgerà la partita tra Roma e Genoa, valida per la 17ª giornata di Serie A. Di seguito vengono illustrate le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro, offrendo un quadro chiaro e preciso dell’appuntamento calcistico.

Lunedì 29 dicembre alle ore 20:45 la Roma sfiderà all'Olimpico il Genoa per la 17esima giornata di Serie A. Per l'ultimo incontro del 2025 tornerà nella Capitale per la prima volta da avversario Daniele De Rossi, bandiera ed ex allenatore dei giallorossi, a cui il popolo romanista dedicherà.

