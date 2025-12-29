Roma-Genoa il pronostico marcatori | Ferguson può timbrare il cartellino

Roma-Genoa si avvicina, un incontro che promette emozioni e interesse, anche grazie alla possibilità di vedere Ferguson in azione e in rete. La partita, ricca di storia e significato, si presenta come un’occasione per analizzare le potenziali scelte dei marcatori. Un appuntamento importante per tifosi e appassionati, che si prepara a vivere un momento di calcio intenso e coinvolgente.

Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio di un match dal sapore particolare. Un pò per storia e un pò per questa serata, si tratterà di una gara diversa dalle altre, più sentita. Molti ricorderanno tale scontro come l'ultima apparizione di Francesco Totti con la maglietta della Roma altri, invece, staranno pensando a come sarà riaccogliere un figlio di Roma come De Rossi nei panni del nemico (nonostante non lo sarà mai veramente). Questa sera i giallorossi se la vedranno con il Genoa in una sfida tutt'altro che semplice. Tutte le big hanno vinto e adesso sta alla formazione di Gasperini rispondere presente per tenere il passo verso la Champions League.

