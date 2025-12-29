Roma Genoa i convocati di Gasperini | c’è un rientro inaspettato Si ferma invece quel giocatore L’elenco completo

Gasperini ha annunciato i convocati per Roma-Genoa, con alcune novità. Tra i presenti, Dovbyk e Hermoso, mentre Baldanzi si ferma a causa di un infortunio. L’elenco completo dei giocatori disponibili offre uno sguardo sulle scelte dell’allenatore in vista di questa importante partita, che si gioca questa sera.

