Roma Genoa i convocati di De Rossi | assente Leali per squalifica La lista completa del tecnico del ‘Grifone’

Ecco la lista dei convocati di De Rossi per la partita tra Roma e Genoa, valida per il campionato. Tra i presenti, il tecnico del ‘Grifone’ ha scelto i giocatori a disposizione, con l’assenza di Leali, fermato per squalifica. Di seguito, la rosa completa e le eventuali novità in vista della sfida all’Olimpico.

Roma Genoa, De Rossi ha ufficializzato la lista dei convocati per la trasferta dell’Olimpico. Out Leali per squalifica. Ecco l’elenco completo Daniele De Rossi ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta del suo Genoa contro la Roma. Ecco l’elenco completo: Portieri: Sommariva, Lysionok, Mihelsons. Difensori: Østigard, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez, Sabelli. Centrocampisti: Fini, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Genoa, i convocati di De Rossi: assente Leali per squalifica. La lista completa del tecnico del ‘Grifone’ Leggi anche: Convocati Genoa per l’Inter, le scelte di De Rossi: la lista completa Leggi anche: Genoa Inter, i convocati di De Rossi in vista della sfida contro i nerazzurri di Chivu: la lista completa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Formazioni Roma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Hermoso, Dybala, Ferguson, Dovbyk, Leali, Sommariva e Siegrist; Roma-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Genoa, slittano a lunedì i convocati di Gasperini: resta in dubbio Hermoso; Roma, le ultime su Dovbyk, Hermoso, Ferguson, Dybala e Pellegrini in vista del Genoa. Roma, i convocati per il Genoa: a sorpresa c'è Dovbyk, out Baldanzi - La Roma è pronta a tornare in campo questa sera all’Olimpico per il posticipo della 17ª giornata di campionato contro il Genoa di Daniele De Rossi, match che chiuderà questo 2025 di Serie A. msn.com

Roma-Genoa, i convocati di De Rossi: recuperati Thorsby e Cuenca, out lo squalificato Leali - La squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo all’Olimpico nel monday night della 17a giornata. tuttomercatoweb.com

Roma, Gasperini sorprende: i convocati per il Genoa e la decisione su Hermoso e Dovbyk - Il tecnico giallorosso chiama 22 calciatori per il posticipo di Serie A, c'è anche un'assenza sulla trequarti ... tuttosport.com

#Roma, in convocati di #Gasperini per il Genoa. Un attacco influenzale ferma #Baldanzi x.com

Roma-Genoa - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i supporters romanisti si stanno avvicinando al Monday Night contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #DeRossi #RomaGenoa #Gasperini # - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.