Roma-Genoa, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, si terrà allo Stadio Olimpico. Le formazioni ufficiali vedranno Hermoso dal primo minuto e Dybala in coppia con Ferguson. La sfida rappresenta l'ultimo turno del 2025 per il campionato italiano, offrendo un'occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le rispettive posizioni in classifica.

A mettere la parola fine al 2025 della Serie A saranno Roma e Genoa, che si affronteranno allo Stadio Olimpico per il Monday Night della diciassettesima giornata. Un match di fondamentale importanza per la formazione di Gian Piero Gasperini, chiamata a tornare immediatamente alla vittoria ed a lanciare un segnale alla concorrenza, per non perdere terreno rispetto alla zona Champions League. Roma-Genoa, le formazioni ufficiali. Roma che si schiererà con il suo classico 3-4-2-1, dove rispetto alle indicazioni della vigilia scenderà in campo dal 1? Mario Hermoso, che completerà il terzetto arretrato con Mancini e Ziolkowski. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Genoa, formazioni ufficiali: Hermoso dal 1?, Dybala insieme a Ferguson

Leggi anche: Roma-Parma LIVE, formazioni ufficiali: Ferguson con Soulé e Dybala

Leggi anche: Roma-Parma, orario e dove vederla: le formazioni ufficiali. Gasperini punta su Dybala-Ferguson-Soulé

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi; Roma-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Roma-Genoa: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Roma-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Ritorno all'Olimpico da grande ex per De Rossi per affrontare i giallorossi di Gasperini nella diciasettesima giornata del campionato italiano ... tuttosport.com