Roma-Genoa formazioni ufficiali | Hermoso dal 1? Dybala insieme a Ferguson
Roma-Genoa, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, si terrà allo Stadio Olimpico. Le formazioni ufficiali vedranno Hermoso dal primo minuto e Dybala in coppia con Ferguson. La sfida rappresenta l'ultimo turno del 2025 per il campionato italiano, offrendo un'occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le rispettive posizioni in classifica.
A mettere la parola fine al 2025 della Serie A saranno Roma e Genoa, che si affronteranno allo Stadio Olimpico per il Monday Night della diciassettesima giornata. Un match di fondamentale importanza per la formazione di Gian Piero Gasperini, chiamata a tornare immediatamente alla vittoria ed a lanciare un segnale alla concorrenza, per non perdere terreno rispetto alla zona Champions League. Roma-Genoa, le formazioni ufficiali. Roma che si schiererà con il suo classico 3-4-2-1, dove rispetto alle indicazioni della vigilia scenderà in campo dal 1? Mario Hermoso, che completerà il terzetto arretrato con Mancini e Ziolkowski. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
