Roma-Genoa 3-1 | triste ritorno per De Rossi la Sud lo acclama ma Soulé Konè e Ferguson lo puniscono

Roma-Genoa 3-1: il match si decide nel primo tempo, con i capitolini che dominano e segnano tre gol. La formazione ligure, invece, mostra difficoltà e rischia di subire una goleada. Nonostante la buona accoglienza dalla Sud, De Rossi affronta un ritorno difficile, mentre Soulé, Konè e Ferguson contribuiscono alla vittoria della Roma. La partita si conferma un confronto intenso e rapido, con la squadra di casa in controllo nei primi 45 minuti.

La partita dura solo un tempo, la formazione ligure viene travolta nei primi 30 minuti, poi rischia di subire la goleada. Nella ripresa Ekhator accorcia le distanze.

Roma-Genoa 3-1: video, gol e highlights - Nel giorno del ritorno all’Olimpico di De Rossi, la squadra di Gasperini gioca una ... sport.sky.it

Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico - Gasperini supera la Juventus ed è 4° in classifica, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico. fanpage.it

Roma-Genoa, Massara: "Zirkzee o Raspadori Non ci sono solo loro..." #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #RomaGenoa #SkySerieA x.com

Serie A, Roma-Genoa 3-0 dopo 45’: gol di Soulé, Koné e Ferguson Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sint - facebook.com facebook

