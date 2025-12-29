Roma-Genoa 3-1 tre gol in un quarto d' ora al Grifone Poi l’Olimpico consola De Rossi
Nella serata del monday night, la Roma ha conquistato una vittoria importante contro il Genoa, con un netto 3-1. In soli quindici minuti, i giallorossi hanno realizzato tre gol, indirizzando subito l’esito della partita. La sfida si è svolta all’Olimpico, offrendo anche un momento di conforto per De Rossi, presente tra il pubblico. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nel campionato.
Roma, 29 dicembre 2025 - Sono bastati trenta minuti alla Roma per decidere il monday night della diciassettesima giornata di campionato. Tre gol rapidi, in un quarto d'ora tra il 14' e il 31', per la squadra di Gasperini che ha battuto agilmente uno spento Genoa, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella maturata settimana scorsa allo scadere contro l'Atalanta. Tre a uno il risultato finale con le reti di Soulè, Kone e Ferguson a spianare la strada al successo che riporta i giallorossi in quarta posizione e lascia il grifone quartultimo con due punti di vantaggio sul Verona. Solo nel finale un acuto genoano con la ree di Ekhator a due minuti dalla fine, ma troppo tardi per sperare in una clamorosa rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
