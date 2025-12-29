Nella serata del monday night, la Roma ha conquistato una vittoria importante contro il Genoa, con un netto 3-1. In soli quindici minuti, i giallorossi hanno realizzato tre gol, indirizzando subito l’esito della partita. La sfida si è svolta all’Olimpico, offrendo anche un momento di conforto per De Rossi, presente tra il pubblico. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nel campionato.

Roma, 29 dicembre 2025 - Sono bastati trenta minuti alla Roma per decidere il monday night della diciassettesima giornata di campionato. Tre gol rapidi, in un quarto d'ora tra il 14' e il 31', per la squadra di Gasperini che ha battuto agilmente uno spento Genoa, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella maturata settimana scorsa allo scadere contro l'Atalanta. Tre a uno il risultato finale con le reti di Soulè, Kone e Ferguson a spianare la strada al successo che riporta i giallorossi in quarta posizione e lascia il grifone quartultimo con due punti di vantaggio sul Verona. Solo nel finale un acuto genoano con la ree di Ekhator a due minuti dalla fine, ma troppo tardi per sperare in una clamorosa rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Genoa 3-1, tre gol in un quarto d'ora al Grifone. Poi l’Olimpico consola De Rossi

