Roma Genoa 3-1 | i giallorossi vincono e convincono! Decidono le reti di Soulè Kone e Ferguson

La partita tra Roma e Genoa, valida per la 17ª giornata di Serie A, si è conclusa con una vittoria dei giallorossi per 3-1. Le reti di Soulè, Kone e Ferguson hanno determinato il risultato finale. Di seguito, troverai sintesi, tabellino, cronaca e aggiornamenti live sulla partita, che si è disputata con calcio d’inizio alle 20.

Roma Genoa: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della 17a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 all’Olimpico La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Genoa, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. SEGUI IL LIVE QUI FINISCE QUI! 87? GOL GENOA – Ekhator raccoglie palla all’interno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Genoa 3-1: i giallorossi vincono e convincono! Decidono le reti di Soulè, Kone e Ferguson Leggi anche: Cremonese-Roma 1-3: Soulé, Ferguson e Wesley riportano i giallorossi in vetta Leggi anche: Live Roma-Genoa 2-0: Soulé-Koné in sei minuti per il doppio vantaggio giallorosso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma–Genoa, le formazioni ufficiali; Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi; Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico - Gasperini supera la Juventus ed è 4° in classifica, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico. fanpage.it

Roma-Genoa 3-1, le pagelle: Koné aspira tutto (8). Soulè, tango di capodanno (7,5). E brilla anche Dybala (7) - La Roma schianta il Genoa e chiude la pratica nella prima mezz'ora riprendendo il quarto posto ai danni della Juventus. leggo.it

Roma, Capodanno al quarto posto: Soulé, Koné e Ferguson schiantano il Genoa (3-1) - I giallorossi chiudono un 2025 da Scudetto con una netta vittoria contro i rossoblù dell'ex De Rossi e restano a - forzaroma.info

Roma-Genoa, Massara: "Zirkzee o Raspadori Non ci sono solo loro..." #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #RomaGenoa #SkySerieA x.com

Serie A, Roma-Genoa 3-0 dopo 45’: gol di Soulé, Koné e Ferguson Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sint - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.