Roma Genoa 3-1 | i giallorossi vincono e convincono! Decidono le reti di Soulè Kone e Ferguson

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Roma e Genoa, valida per la 17ª giornata di Serie A, si è conclusa con una vittoria dei giallorossi per 3-1. Le reti di Soulè, Kone e Ferguson hanno determinato il risultato finale. Di seguito, troverai sintesi, tabellino, cronaca e aggiornamenti live sulla partita, che si è disputata con calcio d’inizio alle 20.

Roma Genoa: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della 17a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 all’Olimpico La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Genoa, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. SEGUI IL LIVE QUI FINISCE QUI! 87? GOL GENOA – Ekhator raccoglie palla all’interno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma genoa 3 1 i giallorossi vincono e convincono decidono le reti di soul232 kone e ferguson

© Calcionews24.com - Roma Genoa 3-1: i giallorossi vincono e convincono! Decidono le reti di Soulè, Kone e Ferguson

Leggi anche: Cremonese-Roma 1-3: Soulé, Ferguson e Wesley riportano i giallorossi in vetta

Leggi anche: Live Roma-Genoa 2-0: Soulé-Koné in sei minuti per il doppio vantaggio giallorosso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma–Genoa, le formazioni ufficiali; Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi; Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

roma genoa 3 1Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico - Gasperini supera la Juventus ed è 4° in classifica, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico. fanpage.it

roma genoa 3 1Roma-Genoa 3-1, le pagelle: Koné aspira tutto (8). Soulè, tango di capodanno (7,5). E brilla anche Dybala (7) - La Roma schianta il Genoa e chiude la pratica nella prima mezz'ora riprendendo il quarto posto ai danni della Juventus. leggo.it

roma genoa 3 1Roma, Capodanno al quarto posto: Soulé, Koné e Ferguson schiantano il Genoa (3-1) - I giallorossi chiudono un 2025 da Scudetto con una netta vittoria contro i rossoblù dell'ex De Rossi e restano a - forzaroma.info

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.